Коммунальные службы Новосокольнического округа работают в усиленном режиме в связи с снегопадом

На территории Новосокольнического муниципального округа наблюдаются сильные снегопады и порывистый ветер. Возможны снежные заносы на дорогах и нарушения в работе электроэнергии. Об этом пишет глава округа Виктор Новиков в соцсети ВКонтакте.

«Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но прошу вас быть предельно осторожными. Имеются отключения электроэнергии, в том числе и социально значимых объектов. Энергетики работают», - отмечает Виктор Новиков.

По его словам, стоит воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге. Пешеходы, должны не забывать пользоваться светоотражающими элементами.

«Прошу вас проявить терпение и взаимовыручку. Берегите себя и своих близких!» - пишет глава округа.