Администрация Псковского округа призывает сообщать о нештатных ситуациях в ЕДДС

Уведомить о нештатных ситуациях в Единую дежурно-диспетчерскую службу можно по телефону: +7 (8112) 29-31-13, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского округа. Все обращения ставятся на контроль и передаются соответствующим службам для оперативного реагирования.

Фото здесь и далее: администрация Псковского округа

В настоящее время продолжается устранение последствий непогоды. Специалисты выявляют случаи частичного отключения электроснабжения в некоторых населенных пунктах и оперативно обрабатывают заявки. Дорожные службы работают в усиленном режиме, очищая улично-дорожную сеть как внутри, так и вне населенных пунктов.

«В ходе мониторингов выявляются случаи частичного отключения электроснабжения в некоторых населенных пунктах. Заявки оперативно отрабатываются специалистами. Также дорожные службы в усиленном режиме ведут расчистку улично-дорожной сети внутри и вне населенных пунктов. С течением времени, учитывая уровень выпавших осадков и протяженность дорог в муниципалитете, будет осуществлена полная расчистка. Просим проявить понимание и терпение» - прокомментировала ситуацию глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.