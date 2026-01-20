Прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке

Радиационный шторм в окрестностях Земли прошел через пик минувшей ночью, и в настоящий момент завершается, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц протонов, что является самым большим значением, зарегистрированным в XXI веке.

Для сравнения, самый сильный шторм текущего 25-го солнечного цикла, ранее зарегистрированный на пике цикла в октябре 2024 года, составлял около 1 800 единиц. Во всем текущем столетии самыми сильными до этого момента были радиационные бури 6 ноября 2001 года (31 700 единиц) и 29 октября 2003 года (29 500 единиц). За всю историю достоверных измерений, с 1976 года, самым крупным считается шторм 24 марта 1991 года, составивший около 43 000 единиц.

«В настоящее время плотность протонов в окрестностях Земли находится на уровне около 200 протонов, что еще значительно, в 20 раз, превышает порог выдачи предупреждений (10 протонов). Повышенная нагрузка на космические аппараты, таким образом, сохраняется, но существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком», - резюмировали в лаборатории.

Напомним, вслед за протонами к Земле пришел и сам выброс солнечной плазмы. По предварительным данным, его скорость в момент удара могла достигать 1 700 километров в секунду. В связи с этим вчера в это же время началась геомагнитная буря тяжелого уровня G4, которая создала условия для наблюдения неожиданных полярных сияний.