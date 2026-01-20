«Стала заложником ситуации»: Анастасия Повторейко выступила в суде

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко выступила в суде на заседании по обжалованию избранной в ее отношении меры пресечения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Анастасия Повторейко не отрицает своей вины, но категорически отрицает личную заинтересованность.

«Уважаемый суд, я поддерживаю свою и адвоката апелляционную жалобу. Прошу изменить меру пресечения на домашний арест. Ваша честь, я хочу обратить ваше внимание, что меня не обвиняют в том, что я похитила эти деньги, обвиняют в том, что учреждение, вверенное мне, получало от федерального Фонда обязательного медицинского страхования финансирование по завышенным кодам. Да, действительно, такая проблема есть. Для медицинских организаций, работающих в системе здравоохранения, это больная тема. Большинство медицинских учреждений нашего региона после пандемии COVID-19 оказалось в задолженностях, но в инфекционной больнице ситуация была наиболее сложной. Инфекционная больница работала и работает на монопрофиле, есть небольшое количество коек. Без поступления пациентов больница находилась практически в простое», - рассказала Анастасия Повторейко.

По ее словам, в Псковской инфекционной больнице имелась значительная кредиторская задолженность. Действия, предпринятые Анастасией Повторейко, были единственным способом расплатиться с долгами учреждения.

«При этом не учитываются наши региональные особенности: новейшая построенная инфекционная больница, обладая современнейшим оборудованием, имеет очень высокие расходы на обслуживание. В частности, обслуживание системы вентиляции, кислородных станций и даже канализации. А самая большая проблема для нашего региона в инфекционной больнице – это единственный источник отопления – электроэнергия, то есть электричество. Соответственно, высокая стоимость коммунальных услуг – одна из самых высоких среди медицинских организаций региона. Порядка 68 миллионов в год инфекционная больница тратит только на коммунальные услуги. Плюсом заработная плата. В нашем регионе, как и во всей России, действует дорожная карта. Я, как главный врач, обязана соблюдать дорожную карту, ежемесячно начислять стимулирующие выплаты, это не зависит от наличия или отсутствия кредиторской задолженности, оплачивать налоги, расчеты в случае увольнения. А в 2022-2023 году мы столкнулись с катастрофической ситуацией массового увольнения сотрудников», - поделилась подсудимая. «Ваша честь, я стала заложницей ситуации», - заявила Анастасия Повторейко и пояснила, что сложившаяся кредиторская задолженность могла привести к прекращению работы учреждения. «Я оказалась в той ситуации, когда единственным выходом было задать вектор на увеличение стоимости оплаты на оказание медицинской помощи. И я, конечно, не давала указания о классификации назначения терапии или запрете закупок препаратов, но я осознавала, что я доведу больницу до направления на увеличение поступления финансов для закрытия дыр на зарплату, на коммунальные расходы, на всё это необходимое. Ваша честь, больница была на грани закрытия. Лично я не имела никакой заинтересованности. Никаких премий, никаких повышенных зарплат. Мы были в кредиторской задолженности», - уточнила Анастасия Повторейко.

«Я мама двоих детей. Ваша честь, мои дети не должны страдать. Я работала 24/7, я не могла отключить телефон. Мои дети, мой муж это все знали», - добавила она.

«Суд не вправе входить в обсуждение вопроса по виновности. Поэтому прошу вас быть ближе непосредственно к настоящему делу», - прокомментировал председательствующий судья Владимир Борщ.

После этого суд ушёл на перерыв из-за эмоционального состояния подсудимой.

После перерыва Анастасия Повторейко подытожила, что она ходатайствует о замене меры пресечении. Отметила, что будет сотрудничать со следствием и препятствовать ему не будет. Подсудимая подчеркнула, что она всегда была примером для своих детей и не станет нарушать требования суда.

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде.

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.