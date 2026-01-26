В Псковской области многодетные семьи делятся секретами успеха в новом выпуске проекта «Большие семьи большой страны»

В новом выпуске федерального проекта «Большие семьи большой страны» героями стали жители Пскова, которые опровергают стереотипы о многодетности. Их история доказывает: псковские семьи умеют превращать родительство в мощный ресурс, успевая и получать красные дипломы в вузах, и растить победителей областных чемпионатов, и уверенно идти к общим целям. Новый выпуск опубликован на официальном Telegram-канале проекта.

Видео: «Большие семьи большой страны» / Telegram

В семье Гнездиловых все подчинено особому порядку, даже имена детей начинаются на одну букву, образуя настоящую «команду М». Мама и папа здесь действуют как единое целое: вместе уходят в декрет, своими руками восстанавливают дом и знают секрет, как спланировать покупку жилья на студенческую стипендию.

У Беляевых, в чьей семье растут шестеро детей, жизнь превратилась в спортивно-творческий марафон — от занятий в цирковой студии до теннисных кортов и музыкальных оркестров. Для родителей это способ оставаться молодыми и активными.

Глава региона Михаил Ведерников делает все, чтобы такая инициатива родителей находила поддержку в это конкретных инструментах: региональные выплаты в 300 тысяч рублей, крупные жилищные гранты и вручение семейных микроавтобусов за победу в уникальных областных конкурсах.

Напомним, «Большие семьи большой страны» — цикл документальных видеороликов, посвященный многодетным семьям из разных регионов России. Ведущая — телеведущая Юлия Барановская.