Валерий Удалов о ситуации с оставленными на морозе собаками: Животные были выброшены на верную гибель

В инциденте, который произошел в новогодние праздники, когда на мороз были выброшены более 20 такс и спаниелей, прослеживается жестокое обращение с животными, заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM) председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

«Сложно комментировать, просто нереальная ситуация. Разбирались, какие были мотивы. Продолжаются поиски, но большинство собак найдены и переданы в добрые руки. Конечно, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех волонтеров, зоозащитников, неравнодушных людей, которые организовали штаб, координировали всю работу по поиску животных, размещали и передавали во вторые руки», – сказал Валерий Удалов.

Он подчеркнул, что для спасения животных была проведена колоссальная работа, так как собаки «таких нежных пород» не смогли бы выжить при 18-градусном морозе.

«Колоссальная работа была проведена. Она не видна на поверхности, но, поверьте, это была большая работа. В таких условиях, когда ночь, когда мороз местами до -18, а собаки таких пород, таксы и спаниели, они нежные. Кругом сугробы, спаниели также не отличаются большим шерстяным покровом. На верную гибель были выброшены животные», – добавил Валерий Удалов.

По его мнению, в деле прослеживается жестокое обращение.

«Правовая оценка всем этим деяниям будет дана. Нам приходили материалы, мы вернули их на доработку, потому что мы видим жестокое обращение. Мы надеемся, что инцидент будет всесторонне разобран с участием прокуратуры. Тогда уже можно будет говорить о результатах происходящего», – подытожил гость студии.

Напомним, выкинутых в лес такс и спаниелей продолжают искать волонтеры в псковских лесах. Несколько собак погибли. Хозяйка оказалась сотрудником правительства области, откуда была уволена. Известно, что до вышвыривания несчастных животных на мороз -18 градусов горе-заводчица обращалась с ними не лучшим образом – держала в сарае в СНТ. А потом избавилась от них изуверским способом.