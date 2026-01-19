 
Происшествия

Прокуратура Псковской области взяла на контроль дело о 25 собаках, выброшенных на мороз экс-чиновницей

Прокуратура Псковской области истребовала материалы проверки правоохранительных органов по факту распространения в сети «Интернет» информации о выкинутых экс-чиновником Светланой Удовенко на мороз 25 собаках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре. 

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

В связи с отсутствием, по мнению органа полиции, признаков уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в комитет по ветеринарии Псковской области для рассмотрения вопроса о привлечении Светланы Удовенко к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Вместе с тем, по предварительным данным, в результате незаконных действий женщины истощенные собаки, которых удалось найти, получили обморожение, а те собаки, которых не удалось найти - погибли.

В связи с этим прокуратура области всесторонне и объективно изучит все материалы, полученные в ходе проверок правоохранительными и контролирующими органами, на предмет наличия признаков состава преступления по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в действиях Светланы Удовенко.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех должностных лиц, вовлеченных в процесс рассмотрения данного факта. Виновные лица понесут предусмотренные законом меры ответственности.

Напомним, Псковская область была потрясена шокирующим случаем жестокого обращения с животными. На обочине федеральной трассы в мороз были обнаружены брошенные таксы и спаниели. Оставить их там приняла решение псковичка, которая ранее занималась разведением собак в городской квартире, а затем продолжила это занятие в сарае в одном из псковских садоводческих товариществ. В ходе расследования выяснилось, что в неподобающих условиях животных содержала сотрудник правительства Псковской области, после чего губернатор Михаил Ведерников сообщил, что чиновница уволена с должности.

