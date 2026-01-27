По одному из эпизодов Наталью Ильину обвиняют в вымогательстве 1,45 млн рублей у сотрудницы

В ходе судебного процесса по уголовному делу против бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной сторона обвинения начала перечислять 16 эпизодов превышения должностных полномочий (статья 286 часть 3 пункт «е» УК РФ). Первый эпизод - требования от директора института медицины отдать часть премий и стимулирующих выплат. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 1 миллион 450 тысяч рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года потерпевшая получила стимулирующие выплаты в размере 350 тысяч рублей. Из этой суммы 150 тысяч рублей она наличными средствами на территории университета передала Наталье Ильиной. Позже, за высокие результаты работы, сотрудница получила около 742,5 тысячи рублей, из которых 500 тысяч рублей были аналогичным образом переданы экс-ректору.

Премия за сентябрь составила более 241 тысячи рублей. Передача денег в размере 150 тысяч рублей произошла в октябре того же года. Еще один эпизод относится к октябрю 2024 года, когда была назначена премия в 1 миллион 176 тысяч рублей. Из этой суммы Наталье Ильиной было передано 500 тысяч рублей.

Все передачи осуществлялись наличными деньгами в здании университета на улице Ленина. Позже экс-ректор потребовала у потерпевшей дополнительно 150 тысяч рублей. Общий ущерб от этого деяния, по версии следствия, составил 1 миллион 450 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, потерпевшая не была в сговоре с Натальей Ильиной и передавала деньги, опасаясь наступления неблагоприятных последствий в случае отказа.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.