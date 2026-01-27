 
Общество

Экс-ректор ПсковГУ обвиняется в сговоре с уехавшим доцентом

В ходе судебного процесса по уголовному делу против бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной были оглашены новые подробности. Из предъявленного обвинения следует, что Ильина, будучи ректором, давала заведомо неосведомленным сотрудникам поручения о назначении выплат доценту, который уехал из России, но продолжил получать деньги за работу в якобы дистанционном формате, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно материалам дела, с 13 мая 2019 года по 10 октября 2022 года между ректором и доцентом кафедры государственного и муниципального управления действовал трудовой договор. В октябре 2022 года сотрудник принял решение уволиться и переехать в Казахстан. Однако перед его отъездом Наталья Ильина заключила с ним дополнительное соглашение, согласно которому он должен был выполнять прежние обязанности дистанционно.

Выплаты по этому соглашению, как установило следствие, производились с 10 октября 2022 года по 7 марта 2025 года. За этот период доценту было перечислено более 6 миллионов 637 тысяч рублей до вычета налогов. Из них свыше 3 миллионов рублей были лично переведены Наталье Ильиной.

Следствие оценило причиненный Псковскому государственному университету ущерб в 6 миллионов 637 тысяч 772 рубля 20 копеек, что образует состав преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также Ильиной вменяют 16 эпизодов превышения должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286  УК РФ)

Напомним, 4 декабря Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодняшний суд начал рассматривать уголовное дело по существу.

