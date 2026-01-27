Начался суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Напомним, 4 декабря Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года.