 
Общество

«Прессинг»: Избирательная слепота СМИ, бенефис Ильиной и школа приспособленца

0

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, каким показательным для регионального медиапространства стал начавшийся судебный процесс над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, обвиняемой по коррупционным статьям.

Момент первого заседания стал для одних днем жаркой страды на инфополе, а для других — «судным днем», показывающим, как СМИ на бюджетном финансировании избегают тем, неудобных для околовластных персонажей. Ведущие приведут в качестве примера еще несколько тем — проигнорированных, но волнующих жителей региона, и расскажут, чем оборачивается тактика уподобления страусу.

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

«Прессинг»: Избирательная слепота СМИ, бенефис Ильиной и школа приспособленца

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

Суд по делу экс-ректора Псков ГУ Ильиной продолжится 3 февраля

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026