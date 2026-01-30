«Прессинг»: Избирательная слепота СМИ, бенефис Ильиной и школа приспособленца

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, каким показательным для регионального медиапространства стал начавшийся судебный процесс над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, обвиняемой по коррупционным статьям.

Момент первого заседания стал для одних днем жаркой страды на инфополе, а для других — «судным днем», показывающим, как СМИ на бюджетном финансировании избегают тем, неудобных для околовластных персонажей. Ведущие приведут в качестве примера еще несколько тем — проигнорированных, но волнующих жителей региона, и расскажут, чем оборачивается тактика уподобления страусу.