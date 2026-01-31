В псковском колледже искусств прошёл VII фестиваль КВН

В Псковском областном колледже искусств 31 января состоялся традиционный фестиваль КВН, ставший масштабным стартом сезона для местного КВН-сообщества. Мероприятие собрало 17 команд в возрасте от 10 до 35 лет — от юных талантов до опытных участников студенческих и городских лиг, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Ведущей вечера выступала Лиза Матрёшка, выпускница творческой компании «Астра Видео», которая является одним из организаторов.

Так в организаторский состав вошли Гремячая лига КВН при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова. Директором проекта является Елена Морякова

Этот фестиваль — уже седьмой по счёту — традиционно открывает новый сезон, объединяя школьные лиги, студенческие команды и участников Гремячей лиги. Именно из неё, напомним, выросла псковская команда «Камбаламба», недавно вошедшая в Премьер-лигу КВН — важнейший шаг к телевизионным эфирам.

В этом году «Астра Видео» также запускает Студенческую лигу, расширяя возможности для молодых команд.