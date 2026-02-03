Татьяна Фомченкова: Дети идут к беде от одиночества дома

К негативным решениям современные школьники приходят из-за одиночества дома. Такое мнение озвучила в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяна Фомченкова.

«Родители обязательно должны знать, в какие игры играет ребёнок, наблюдать, что с ним происходит, когда в руках телефон, или когда он отложил телефон, а самое главное – разговаривать с ним. Ко мне очень часто приходят родители и спокойно, радостно заявляют: "Вы знаете, мы с моим ребёнком друзья". Начинаешь выяснять, говоришь, что он делает это и это. Родители восклицают: "Не может быть!" - и, хлопая дверьми, убегают. Убегают, чтобы вернуться, как правило, через полгода или год уже в слезах. Педагоги и школа сегодня не могут воспитывать родителей. И всем нужно понимать, что дети к беде идут от одиночества дома, прежде всего. Увы, но это так», – высказала свое мнение Татьяна Фомченкова.

Она подчеркнула, что количество конфликтных ситуаций в школах растет, однако родители участников этих конфликтов зачастую не согласны идти на компромиссы между собой.

«Число конфликтов в школе растет. Или лучше сказать, что внимание родителей и детей к конфликтам сегодня растет. Работе социального педагога в современной школе конца и края нет. Любое столкновение, потасовка, выяснение отношения детей и подростков требуют вмешательства взрослых. Начинается обращением одних родителей, вызовом других, заканчивается разговором. С одной стороны, нужно понимать, что ребенок, развивающийся в коллективе, этот мир познает, в том числе, и через конфликты. Но с другой, уже практической точки зрения, сегодня педагоги знают, что просмотреть беду, не обращая внимания, тоже можно», – добавила Татьяна Фомченкова.

Она считает, что ко всему, что происходит с детьми, должно быть пристальное внимание в первую очередь от классного руководителя.

«Должно быть пристальное внимание ко всему, что происходит сегодня с ребятами. Прежде всего, от классного руководителя. Это человек, который ближе всех к ребятам в школе. Чтобы ребенок чувствовал себя в психологической безопасности, классный руководитель в гимназии насыщает школьные дни, будни событиями. И я не говорю сейчас, что это ежедневные конкурсы, игры, мероприятия. События — это и выход из школы, это интерактивная перемена, это разговор, это случайная настольная игра, которую можно принести. Только в таких коллективно-творческих делах действительно мы видим сильные и слабые стороны самого коллектива, каждого ученика в отдельности. И только так мы можем скорректировать поведение, предотвратить или погасить конфликт. Сама схема, конечно, стара, как педагогика», – пояснила директор гимназии.

Она также отметила общее снижение уровня эмпатии.

«К этому же вопросу стоит добавить, что дети стали более жестокими, да и мир стал более жесток. Современные родители все больше не желают идти на компромисс по отношению к другим детям, другим родителям. Уровень эмпатии в обществе, я даже говорю не про статистику, а просто по наблюдениям педагога, снизился за последние 5-6 лет. А слово «травля» вошло в педагогический лексикон основательно. Разрешить конфликт или остановить травлю – это половина дела. Ведь вторая половина важней. Мы сопровождаем и жертву, и обидчика после выяснения всех фактов. В нашей гимназии в практике социальный педагог ежедневно общается с такими детьми до того момента, когда уже мы понимаем, что можно убрать руку с пульса», – заключила Татьяна Фомченкова.

Напомним, сегодня девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края.

Также сегодня в Уфе возбуждены уголовные дела по факту стрельбы в одной из городских школ.