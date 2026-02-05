Единая стоматологическая служба появится в Пскове

Единую стоматологическую службу создадут в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве здравоохранения.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко встретилась с коллективами Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29; Сиреневом бульваре, 9 и стоматологической поликлиники на Юбилейной, 95.

«Сегодня есть необходимость в создании единой стоматологической поликлиники в Пскове, которая будет оказывать стоматологическую помощь взрослому и детскому населению. Правопреемником будет стоматология на Юбилейной, а подразделения на Октябрьском проспекте и Сиреневом бульваре станут филиалам. Стоматологические услуги очень востребованы, а вопрос записи к стоматологам - один из самых популярных у наших граждан. Мы должны отвечать этому запросу и совершенствовать стоматологическую помощь. Это возможно, объединив усилия и ресурсы», - обратилась к коллективам Марина Гаращенко..

За трудовыми правами во время процедуры реорганизации будет следить Псковский профсоюз работников здравоохранения. Председатель профильного профсоюза Анжелика Шундер отметила, что в трудовых договорах сотрудников поликлиник ничего не изменится, кроме наименования работодателя.

«Чтобы были учтены интересы всех сотрудников медицинских организаций, вам необходимо создать инициативную рабочую группу для обсуждения возникающих вопросов, единого коллективного договора», - предложила она работникам поликлиник.

После объединения будут работать все три подразделения, оказывающие стоматологическую помощь: на улице Юбилейной, 95, Октябрьском проспекте, 29 и Сиреневом бульваре, 9.

«Цель изменений - объединить усилия для совершенствования стоматологической помощи нашим жителям в соответствии с современными стандартами, порядками и клиническими рекомендациями», - уточнили в облздраве.

Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация учреждений здравоохранения. Ранее больницы, расположенные в муниципалитетах, одна за одной присоединялись к крупным областным и межрайонным.