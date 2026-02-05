Единая стоматологическая служба появится в Пскове

Единую стоматологическую службу создадут в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве здравоохранения.
Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области
Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко встретилась с коллективами Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29; Сиреневом бульваре, 9 и стоматологической поликлиники на Юбилейной, 95.
За трудовыми правами во время процедуры реорганизации будет следить Псковский профсоюз работников здравоохранения. Председатель профильного профсоюза Анжелика Шундер отметила, что в трудовых договорах сотрудников поликлиник ничего не изменится, кроме наименования работодателя.
После объединения будут работать все три подразделения, оказывающие стоматологическую помощь: на улице Юбилейной, 95, Октябрьском проспекте, 29 и Сиреневом бульваре, 9.
Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация учреждений здравоохранения. Ранее больницы, расположенные в муниципалитетах, одна за одной присоединялись к крупным областным и межрайонным.