Брейн-ринг по избирательному праву хотят провести для псковской молодежи

Брейн-ринг по избирательному праву для молодёжных партийных организаций планируют провести в регионе весной. О такой идее председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал на первой рабочей встрече с политическими партиями в преддверии избирательных кампаний 2026 года, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы скоро начнём проводить декаду молодого избирателя во всех муниципалитетах области, и у нас есть такая идея: в начале марта в Пскове организовать брейн-ринг по избирательному праву среди молодежных партийных организаций. Мы вам всем направим письма, так что вы посмотрите, пожалуйста, и давайте такое мероприятие с вами в начале марта проведем», — поделился планами Игорь Сопов.

В марте также запланировано проведение третьего форума старшеклассников «Голос молодежи».

Напомним, основная тема сегодняшней встречи с политиками - дистанционное открытие избирательных счетов кандидатов.