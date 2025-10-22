Лев Шлосберг* обжалует приговор о 420 часах обязательных работ

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* подал апелляцию на решение судьи из мирового судебного участка №38. 5 ноября судья приговорила Шлосберга* к 420 часам обязательных работ за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент», сообщили в Telegram-канале регионального отделения партии.
Фото: Псковское «Яблоко» / Telegram-канал
В апелляционной жалобе на 74 листах перечислены 99 нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, которые, как утверждают в региональном отделении партии, были допущены судом при вынесении приговора.
Лев Шлосберг* и его защитники просят Псковский городской суд отменить обвинительный приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления и вынести оправдательный приговор.
Напомним, сейчас политик находится под домашним арестом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.
*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.