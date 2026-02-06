Более 40 тонн польских и голландских груш уничтожили на себежском полигоне

В период с 4 по 5 февраля на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже под контролем государственных инспекторов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора механическим путем уничтожили две партии польских и голландских груш общим весом 40,8 тонны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Фрукты уничтожили в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее инспекторы Псковской таможни в районе поселка Кунья остановили транспортные средства, осуществившие незаконный ввоз продукции с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. Два автотранспортных средства были переданы должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках возложенных полномочий.

На складе временного хранения при досмотре грузовых отсеков автомобилей были выявлены партии свежих груш общим весом 40,8 тонны. На коробках с фруктами содержались упаковочные этикетки с указанием стран происхождения – Польша и Нидерланды.

С начала 2026 года управление Россельхознадзора зафиксировало шесть случаев незаконного ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. 120,4 тонны запрещенной к ввозу продукции изъяли и уничтожили.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.