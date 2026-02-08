Антон Мороз: Без науки невозможно представить ни одну отрасль экономики

Без науки невозможно представить ни строительную, ни пищевую, ни любую другую отрасль экономики. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своем поздравлении ко Дню Российской науки.

«Сегодня в нашей стране отмечается День российской науки. Без науки невозможно себе представить ни одну отрасль экономики: строительство и пищевая промышленность, химпром и авиастроение – всё в нашей жизни, даже наш бытовой комфорт – следствие работы ученых. Именно благодаря их незаметному труду каждый из нас, вся наша страна и мир в целом развиваются, познают, изобретают, делают шаги вперед к освоению новых горизонтов. С праздником, люди науки», - сообщил Антон Мороз.

Напомним, ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента РФ от 7 июня 1999 года.