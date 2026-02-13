Более 40 проектов ТОС поступили в администрацию Новоржевского округа

Более 40 проектов территориальных общественных самоуправлений поступили в администрацию Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».
По ее мнению, среди поступивших инициатив особое внимание заслуживают проекты, направленные на модернизацию уличного освещения. Их реализация позволит заменить старые светильники на новые энергосберегающие, что позволит в дальнейшем экономить средства. Также глава выделила проекты по продолжению обустройства и ремонта сельских домов культуры и инициативы по обустройству общественных территорий.
Напомним, в Псковской области продолжается прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Заявки на участие в конкурсе от местных администраций можно подать до 20 февраля.