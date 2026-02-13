Более 40 проектов ТОС поступили в администрацию Новоржевского округа

Более 40 проектов территориальных общественных самоуправлений поступили в администрацию Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Рада рассказать вам, дорогие друзья, о наших планах на 2026 год по реализации инициатив территориального общественного самоуправления (ТОС). На текущий момент мы получили более 40 проектов ТОС — это яркое свидетельство активности и неравнодушия наших земляков к судьбе родного округа», - сообщила Любовь Трифонова.

По ее мнению, среди поступивших инициатив особое внимание заслуживают проекты, направленные на модернизацию уличного освещения. Их реализация позволит заменить старые светильники на новые энергосберегающие, что позволит в дальнейшем экономить средства. Также глава выделила проекты по продолжению обустройства и ремонта сельских домов культуры и инициативы по обустройству общественных территорий.

«Каждый из этих проектов — не просто бумага с планами, а реальная возможность сделать наш округ лучше. Они отражают самые насущные потребности жителей и показывают, что мы движемся в правильном направлении: от идей — к конкретным делам. Сейчас перед нами стоит важная задача — тщательно проработать каждую инициативу, определить приоритетные направления и принять активное участие в региональном туре!» - подчеркнула Любовь Трифонова.

Напомним, в Псковской области продолжается прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Заявки на участие в конкурсе от местных администраций можно подать до 20 февраля.