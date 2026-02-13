 
Общество

Более 40 проектов ТОС поступили в администрацию Новоржевского округа

0

Более 40 проектов территориальных общественных самоуправлений поступили в администрацию Новоржевского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Рада рассказать вам, дорогие друзья, о наших планах на 2026 год по реализации инициатив территориального общественного самоуправления (ТОС). На текущий момент мы получили более 40 проектов ТОС — это яркое свидетельство активности и неравнодушия наших земляков к судьбе родного округа», - сообщила Любовь Трифонова.

По ее мнению, среди поступивших инициатив особое внимание заслуживают проекты, направленные на модернизацию уличного освещения. Их реализация позволит заменить старые светильники на новые энергосберегающие, что позволит в дальнейшем экономить средства. Также глава выделила проекты по продолжению обустройства и ремонта сельских домов культуры и инициативы по обустройству общественных территорий.

«Каждый из этих проектов — не просто бумага с планами, а реальная возможность сделать наш округ лучше. Они отражают самые насущные потребности жителей и показывают, что мы движемся в правильном направлении: от идей — к конкретным делам. Сейчас перед нами стоит важная задача — тщательно проработать каждую инициативу, определить приоритетные направления и принять активное участие в региональном туре!» - подчеркнула Любовь Трифонова.

Напомним, в Псковской области продолжается прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Заявки на участие в конкурсе от местных администраций можно подать до 20 февраля.  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026