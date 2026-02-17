 
Кафе «Лови блин» закроется в Пскове 1 марта

В Пскове закрывается еще одно заведение общепита — кафе «Лови блин» прекращает работу 1 марта. Об этом сообщили в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: «Лови блин» / «ВКонтакте»

Напомним, проект стартовал в августе 2025 года на улице Коммунальной. Уже в декабре кафе сменило локацию и переехало на улицу Рокоссовского, однако спустя два месяца владельцы объявили о закрытии.

Вместе с завершением работы на продажу выставлен весь готовый бизнес — оборудование и клиентская база.

Кафе продолжит принимать гостей до 1 марта включительно.

Напомним, ранее в Пскове закрылись ресторан восточной кухни «Чайхона» на улице Гражданской и ресторан «Мюзикл».

