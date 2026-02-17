 
Общество

На авиарейсы в Минск был бы высокий спрос — Игорь Иванов

На перелеты в Республику Беларусь был бы высокий спрос, такое мнение высказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Аэропорт динамично развивается, это не может не радовать. Я лично и руководители наших членских организаций регулярно пользуемся услугами нашего аэропорта: это и направление Псков - Москва, и рейсы в Калининград, в Минеральные Воды, я уж не говорю о Сочи: там и деловые поездки, и отдых. Прекрасно, что мы имеем такую возможность. Хотелось бы, чтобы больше появлялось рейсов, чтобы было больше возможностей улететь в столицу, чтобы появлялись какие-то дополнительные направления. Мы слышали, что ведутся переговоры о возможностях перелета в Беларусь, в Минск. Это было бы очень здорово, думаю, спрос был бы высокий. То же самое - полеты до Абхазии», - сказал Игорь Иванов. 

Председатель облсовпрофа отметил, что при выборе площадки для проведения профсоюзных мероприятий Псков оказывается в приоритете, поскольку имеет хорошую логистику. Он поделился, что планируется профсоюзный форум «Здравница», уже многие зарегистрировались на участие и будут добираться именно авиасообщением.  

Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

