Студенты из Мексики, Молдовы и Мали обучаются в псковских вузах

1295 иностранных граждан обучаются в трех высших учебных заведениях, девяти учебных заведениях среднего профессионального образования Псковской области, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.
Также студенты обучаются в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
Ранее сообщалось, что 4 000 трудовых мигрантов въехали в Псковскую область в 2025 году.