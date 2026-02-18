Студенты из Мексики, Молдовы и Мали обучаются в псковских вузах

1295 иностранных граждан обучаются в трех высших учебных заведениях, девяти учебных заведениях среднего профессионального образования Псковской области, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.

«Самый крупный в этом плане, конечно же, Псковский государственный университет, там обучаются 1196 иностранных граждан как на очной, так и на заочной форме обучения», - сказал Андрей Калинин.

Также студенты обучаются в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

«География студентов очень разнообразна: от братской Белоруссии до Судана, Мали, Мексики, Мавритании, Молдовы, Эстонии, Бангладеш, Алжира», - заключил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что 4 000 трудовых мигрантов въехали в Псковскую область в 2025 году.