Ветеранам боевых действий в Псковской области могут разрешить заключать соцконтракты

Заседание комитета по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха прошло в Псковском областном Собрании накануне февральской сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутаты рассмотрели две инициативы, связанные с поддержкой участников СВО.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект регионального правительства предлагает включить ветеранов боевых действий в круг получателей социальной помощи по социальному контракту. Члены комитета одобрили проект.

Инициативу областной прокуратуры, меняющую порядок признания участников СВО малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, парламентарии поддержали концептуально. При этом члены комитета отметили необходимость доработки документа для соблюдения прав всех категорий граждан. Позицию депутатов с правовой и человеческой точки зрения разделил участник программы «Герои земли Псковской» ветеран боевых действий Андрей Ключко. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Также депутаты поддержали инициативу об установлении в Псковской области новой региональной праздничной даты – Дня многодетной семьи  Законопроект, который внесла группа депутатов регионального парламента, представил один из авторов инициативы Антон Минаков: «Демографическая проблема, на мой взгляд, – самая большая проблема Псковской области. И мы с вами должны делать всё, чтобы поддерживать многодетные семьи материально и популяризовать многодетность в обществе».

 

Предложение депутатов об установлении Дня многодетной семьи получило поддержку регионального правительства. Конкретная дата праздника пока не определена. «Ко второму чтению рабочая группа с участием историков и экспертов определит дату. Свои предложения смогут вносить и граждане», – отметил Игорь Дитрих, также являющийся инициатором законопроекта.

Комитет рекомендовал принять документ в первом чтении на февральской сессии.

Депутаты также рассмотрели законопроект, уменьшающий размер квоты приёма на работу отдельных категорий граждан. «Механизм квотирования был установлен ещё в 2012 году, тогда рынок труда был совсем другим. Сегодня у нас исторические минимумы по безработице», – обосновала своевременность инициативы министр труда и занятости Алёна Трунова. Члены комитета убедились, что сокращение не коснётся квот для инвалидов, и рекомендовали принять законопроект.

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

