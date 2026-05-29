Юрий Бурлин: Под руководством Бориса Елкина Псков преображается

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин положительно оценил отчет главы города Бориса Елкина о работе администрации в 2025 году, зачитанный на 48-й сессии гордумы. Он отметил масштаб преобразований, произошедших в областном центре за последние пять лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сложились положительные впечатления. Действительно город за время руководства Бориса Андреевича, за пять лет преображается. То, что делают он и его команда, - это, конечно, достаточно серьезные достижения для города», - отметил Юрий Бурлин.

Отдельное внимание депутат уделил вопросу благоустройства территорий в его округе. Комментируя итоги обсуждения, он подтвердил, что получил от главы города ответы по волнующей жителей теме.

«Мой вопрос был связан с тем, какие планы существуют по реализации капитального ремонта или реконструкции Летнего и Ботанического сада. Территории достаточно большие, знаковые для нашего города, и не только для моего округа. Борис Андреевич ответил по потенциальным решениям. Как минимум, планы есть, и это уже хорошо», - резюмировал Юрий Бурлин.

Глава Пскова Борис Елкин представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы 29 мая.