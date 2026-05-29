Юрий Бурлин: Под руководством Бориса Елкина Псков преображается

Депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин положительно оценил отчет главы города Бориса Елкина о работе администрации в 2025 году, зачитанный на 48-й сессии гордумы. Он отметил масштаб преобразований, произошедших в областном центре за последние пять лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Отдельное внимание депутат уделил вопросу благоустройства территорий в его округе. Комментируя итоги обсуждения, он подтвердил, что получил от главы города ответы по волнующей жителей теме.
Глава Пскова Борис Елкин представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы 29 мая.
