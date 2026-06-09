Великие Луки наводят порядок на улицах ко Дню России и встрече воздухоплавателей

Великие Луки готовятся встретить День России и 30-ю Международную встречу воздухоплавателей. Именно поэтому городские службы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется покосу травы, уборке улиц, общественных пространств и мест проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина («Единая Россия») на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

«По традиции в эти дни наш город станет точкой притяжения для гостей, туристов и участников одного из самых ярких событий года. Важно, чтобы Великие Луки встретили праздник красивыми, чистыми и ухоженными», — отметила Юлия Ярышкина.

Она добавила, что вместе с коллегами из местного отделения партии «Единая Россия» работа держится на постоянном контроле.

«Наша общая задача — создать комфортные условия как для великолучан, так и для многочисленных гостей города. Уверена, что предстоящие дни подарят всем нам яркие эмоции, праздничное настроение и незабываемые впечатления от встречи с воздухоплавателями», — резюмировала Юлия Ярышкина.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».