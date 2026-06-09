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Юрист рассказала, сколько лет действуют результаты ЕГЭ

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Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующие за годом их получения, рассказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

«Срок действия результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующие за годом их получения. Это общее правило, закрепленное в части 2 статьи 70 Федерального закона "Об образовании в РФ"», - сказала Юлия Павлова.

Юрист добавила, что с 2025 года для участников специальной военной операции действует важное исключение. Течение этого четырехлетнего срока приостанавливается на весь период участия в СВО. По словам Юлии Павловой, период участия в СВО не засчитываются в срок действия результатов ЕГЭ и после возвращения у абитуриента остается ровно столько времени для поступления, сколько было на момент направления на службу в зону СВО.

Она отметила, что если срок действия результатов истек, то абитуриенту необходимо будет пересдать ЕГЭ по предметам необходимым для поступления, пишет РИА Новости.

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