Евгений Панферов: Торакальное отделение вернулось на доковидное место в городской больнице

Торакальное отделение, работавшее на территории Псковской городской больницы, вернулось на свое изначальное место после временного перераспределения в период пандемии, заявил главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Главврач напомнил, что во время ковида отделение было переведено в областную больницу. Однако позже, рассмотрев профиль пациентов, было принято решение о реорганизации.
Что касается оставшихся 10% случаев пациентов с различными воспалительными осложнениями после операций — их лечение вновь организовано на базе городского филиала. По словам главврача, в отделении хирургии Псковского городского филиала развернуто десять коек торакальной хирургии, где работает профильный специалист.
Таким образом, плановые больные с онкологическими патологиями направляются напрямую в онкодиспансер. Пациенты же с воспалительными изменениями, выявленными, в том числе, при экстренных обращениях в приемный покой, госпитализируются в городской филиал.
Главный врач также подчеркнул, что все реорганизационные мероприятия проходили строго в рамках установленной «иерархии».
Напомним, ранее в интернете появилась информация о том, что в Псковской областной клинической больнице закроется отделение торакальной хирургии с последующим увольнением профильных врачей. Псковская Лента Новостей обратилась с запросом в министерство здравоохранения Псковской области с просьбой разъяснить ситуацию. Там подтвердили, что изменения в структуре действительно произошли, однако они носят характер реорганизации, а не ликвидации отделения.
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