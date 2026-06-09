Евгений Панферов: Торакальное отделение вернулось на доковидное место в городской больнице

Торакальное отделение, работавшее на территории Псковской городской больницы, вернулось на свое изначальное место после временного перераспределения в период пандемии, заявил главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главврач напомнил, что во время ковида отделение было переведено в областную больницу. Однако позже, рассмотрев профиль пациентов, было принято решение о реорганизации.

«Если рассмотреть профиль торакальной хирургии, то 90% патологий, связанных с ней, - это онкология. Поэтому было принято решение открыть отделение онко-торакальной хирургии в онкологическом диспансере. Соответственно, туда перешел работать и наш врач-торакальный хирург», — пояснил Евгений Панферов.

Что касается оставшихся 10% случаев пациентов с различными воспалительными осложнениями после операций — их лечение вновь организовано на базе городского филиала. По словам главврача, в отделении хирургии Псковского городского филиала развернуто десять коек торакальной хирургии, где работает профильный специалист.

«Все, что произошло, - это распределение объема медицинской помощи. Мы не можем заниматься лечением онкологических заболеваний, у нас для этого есть профильные учреждения. Изначально, до ковида, отделение там называлось "отделение общей хирургии с койками торакальной хирургии". Ничего не изменилось. Отделение имеет и лицензии, и все оборудование, и врач вернулся просто на свои площади в филиал "Псковский городской"», — заявил главврач ПОКБ.

Таким образом, плановые больные с онкологическими патологиями направляются напрямую в онкодиспансер. Пациенты же с воспалительными изменениями, выявленными, в том числе, при экстренных обращениях в приемный покой, госпитализируются в городской филиал.

Главный врач также подчеркнул, что все реорганизационные мероприятия проходили строго в рамках установленной «иерархии».

«У нас вообще нет такого, что мы что-то самостоятельно взяли и решили сделать. Мы ничего без ведома учредителя и без содействия территориального фонда ОМС не выполняем», — резюмировал Евгений Панферов.

Напомним, ранее в интернете появилась информация о том, что в Псковской областной клинической больнице закроется отделение торакальной хирургии с последующим увольнением профильных врачей. Псковская Лента Новостей обратилась с запросом в министерство здравоохранения Псковской области с просьбой разъяснить ситуацию. Там подтвердили, что изменения в структуре действительно произошли, однако они носят характер реорганизации, а не ликвидации отделения.