На площади Ленина в Пскове возрождают клумбу с цветами, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«В этом году мы приняли решение вернуть историческую клумбу, чтобы снова сделать сердце города ярче», - сказал Борис Елкин.

Работы уже начались. Сейчас подрядчик разбирает плитку дорожек на месте будущей клумбы. Следующим этапом станет разработка грунта и подготовка почвы под цветники.

«Совсем скоро здесь снова будут цвести яркие композиции, которые будут радовать глаз жителей и гостей города всё лето», - добавил глава города.

Ранее на площади Ленина в Пскове выкопали засохшие клены, которые росли, в том числе, на месте клумбы.