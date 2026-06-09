На площади Ленина в Пскове возрождают клумбу с цветами, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Мах.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах
«В этом году мы приняли решение вернуть историческую клумбу, чтобы снова сделать сердце города ярче», - сказал Борис Елкин.
Работы уже начались. Сейчас подрядчик разбирает плитку дорожек на месте будущей клумбы. Следующим этапом станет разработка грунта и подготовка почвы под цветники.
Ранее на площади Ленина в Пскове выкопали засохшие клены, которые росли, в том числе, на месте клумбы.
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