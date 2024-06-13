Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
оксана филиппова интервью
творог правда и мифы
михайловское 60 тысяч гостей
топ заведений для выпускников
очаги культуры
дело ФАПное
по мотивам Пушкина
Кабельный потенциал
выход есть профилактика суицида
кадры решают всё
Господин Рейтингомер
обзор
ENERGY кешбэк-игра
на пороге перезагрузки
что будет с рынком недвижимости?
Константин Калиниченко Публикаций: 325
13.06.2024 17:271 Кто хочет стать абитуриентом? 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 30.05.2024 16:3012 Власовцы нашего времени 29.05.2024 12:184 Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода 23.05.2024 17:437 Back in the U.S.S.R. Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию 11.06.2024 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области
Блоги / Константин Калиниченко

Кто хочет стать абитуриентом?

13.06.2024 17:27|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

 

В России есть вечные темы, к которым принято возвращаться в любой непонятной ситуации. Прежде всего, конечно же, вынос Ленина из мавзолея, далее идут диалоги о смертной казни и на третьем месте споры о ЕГЭ. Поскольку за окном июнь, то умами снова завладел единый государственный экзамен. С пеной у рта спорят взрослые, как правило этот ЕГЭ в глаза не видевшие, надо ли оставить все, как есть, или придумать что-то другое. По сложившейся традиции получается такая каноничная русская дискуссия, где стороны упорно не слушают друг друга, а в качестве возможной альтернативы выступает та или иная крайность. Думаю, ни для кого не секрет: когда речь идет о том, чтобы ЕГЭ взять и отменить, предлагается «единственно возможная» альтернатива – возврат к советской модели сдачи школьных экзаменов. Между двумя этими моделями – Чапаев и пустота.

Источник: change.org

Вот и снова сразу три фракции Госдумы – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» – выступили с инициативой об отмене ЕГЭ и возвращении к советской модели выпускных школьных испытаний. Можно было бы пройти мимо, поскольку такая инициатива рождается на Охотном ряду минимум раз в год, аккурат в период мучительного окончания старшеклассниками средней школы. Но тут появилось, как модно говорить, новое видение.

Ведь в чем традиционно видят ущербность ЕГЭ? В том, что выпускники современной российской школы глупее тех, кто сдавал устные экзамены в советской школе. Есть даже расхожий стереотип: «жертва ЕГЭ» – обычно так старые перд… простите, старшее поколение рассуждает о молодежи.

Плюсы единого школьного экзамена также хорошо известны. Во-первых, ЕГЭ стал ключом к поступлению в престижные вузы для провинциалов. Во-вторых, ушла проблема «двойного барьера», когда, по сути, один и тот же материал выпускники сдавали дважды – сначала на выпускном в школе, затем на вступительном в вузе.

Однако народные избранники на то и избранники, что глядят шире и глубже. И неожиданно для себя сделали открытие: оказывается, главный аргумент в пользу ЕГЭ – более не аргумент. Уровень жизни, уверены депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», упал в России настолько, что выпускники из провинции, в массе своей, утратили возможность учиться в столичных вузах. Ты можешь хоть обсдаваться ЕГЭ, получить максимальные 100 баллов по всем экзаменам, но что толку, если твои родители не в состоянии тебя содержать в период обучения в московском или питерском вузе? Аренда жилья стоит космических для большинства денег, а ведь надо еще что-то есть и как-то одеваться. В общем, разводят руками законотворцы, раз уж ЕГЭ утратил главную функцию, такой ЕГЭ нам не нужен.

С этим, пожалуй, трудно спорить. Вот только совершенно непонятно, как отмена единого госэкзамена решает проблему? Разве, заменив ЕГЭ на «советскую систему», мы повысим платежеспособность родителей выпускников из провинции? В общем, снова, как это принято в России, насморк лечат путем отрубания головы. Давайте не будем уподобляться депутатам Госдумы, для которых запрет и отмена – главные рабочие инструменты, а попробуем разобраться в сути вещей. Чем так плох ЕГЭ, и что на самом деле нужно менять или отменять?

Сразу скажу, что в вакууме единый государственный экзамен прекрасен. Без иронии, это, пожалуй, лучшее, что случалось в российском образовании за последние лет 40. ЕГЭ запустил небывалые социальные лифты, дав возможность миллионам талантливых детей из провинции получать качественное современное образование, выстраивать необходимые социальные связи, нарабатывать нужные навыки и устраиваться на престижную работу, которая практически недоступна выпускникам посредственных региональных вузов, приезжающим после получения диплома покорять большие города.

Но система небезупречна. Проблема не в появляющихся из ниоткуда 100-балльниках из национальных республик, которые имеют максимальный результат по русскому языку, но не в состоянии заполнить анкету при подаче заявления в вуз. Беда в другом. ЕГЭ превратился в, своего рода, гегелевский Абсолют, высший смысл школьного курса обучения. Не секрет, последние 2 года, вместо образования, школа готовит выпускника к сдаче ЕГЭ. Причем акцент делается на паре-тройке предметов, остальное отходит на десятый план и существует по остаточному принципу как раздражающее, но неизбежное обременение. Школа перестала образовывать, школа теперь готовит к ЕГЭ.

Как результат, общество получило уже несколько поколений плохо образованных людей. Тут проблема существует сразу в двух измерениях. Первое – это то, что выпускники школы сосредотачиваются на изучении 2-3 дисциплин, системно забивая на остальные. Хорошо знающий историю и обществоведение, ни черта не смыслит в математике и физике, тот, кто сдает иняз, совершенно не разбирается в биологии или той же истории – зачем они ему, если не пригодятся при сдаче ЕГЭ? Второе – то, что сдача ЕГЭ не равно знанию предмета. Это лишь более или менее успешное владение алгоритмом сдачи экзамена и достижения нужного результата. Выпускник может сдать ЕГЭ на высокий балл, при этом крайне поверхностно разбираться в предмете и не иметь сколько-нибудь систематических знаний по нему. И, кстати, наоборот – порой глубокие знания подводят выпускника, который углубляется в суть вещей, в то время как ЕГЭ от него этого не требует. Что толку, если ты в деталях знаешь принципы интегральных уравнений, но успел решить только 30% от общего числа заданий на экзамене по математике?

Бесспорный факт – ЕГЭ не позволяет развернуться мысли, показать глубину знаний и креативность подхода. Для успеха требуется схоластическое заучивание алгоритмов, чем, собственно, и занимается современная российская школа, при мощной поддержке многотысячной армии репетиторов. Поэтому совершенно неудивительно, что многие сегодня не в состоянии выстраивать элементарные причинно-следственные связи, не владеют навыком поиска дальше первой страницы выдачи Google – школа не заложила соответствующих навыков и умений.

Ну, хорошо, с проблемами ЕГЭ более-менее понятно. «А делать-то што?» - спросите вы. Ведь если отбросить узколобый догматизм, то быстро станет понятно, что т.н. советская модель не решает ни одну из проблем ЕГЭ. Во-первых, советских моделей было несколько. С конца 1980-х до наступления ЕГЭ сдавали, если не ошибаюсь, 2-3 устных экзамена, плюс сочинение. Де-факто, это такой же ЕГЭ, с натаскиванием на эти предметы и системным забиванием болта на остальные – отлично помню на собственном опыте. Да, без пресловутых тестов, но зато с запредельным объемом субъективизма, где оценка подчас зависела от того, насколько хорошо учитель относится к конкретному ученику.

Тех, кто предлагает вернуться к классической советской модели, когда практически все предметы старшей школы сдавались в виде выпускного экзамена, предлагаю считать садистами. Потому что такая система – ничто иное, как насилие над личностью, здоровьем и здравым смыслом. Зачем столько выпускных испытаний человеку? Разве смысл школьного образования в том, чтобы выпускник сдал как можно больше экзаменов?

А есть ли такие модели, чтобы не впадать в крайности? Чтобы выпускники школы сохранили равные возможности для поступления в вузы, при этом не превращались в примитивных роботов, в которых заложена только последняя версия программы «Сдача ЕГЭ»?

Такие системы есть, я мог бы углубиться, но, вероятно, это тема отдельного разговора. К тому же, каждый может изучить вопрос самостоятельно и выбрать понравившийся вариант.

Для примера можно рассмотреть немецко-австрийскую систему образования. Выпускные экзамены там есть, но дело не в том, как именно их сдают – тестами, устно или как-то еще. А в том, что они не являются догмой и носят практический характер. Сдают немецкий, иностранный язык и математику – считается, что все это пригодится любому человеку в повседневной жизни. Экзамен в этой модели – не портал для поступления в престижный вуз, а оценка уровня социализации выпускника.

Но главное – средний балл, с которым ты заканчиваешь школу. Это невольно заставляет хорошо учиться по максимально возможному числу предметов, если ты хочешь поступить в более престижный вуз. Тем более, что нет никаких ограничений, и со своим средним баллом ты можешь подать документы в неограниченное число вузов Австрии и Германии.

По-моему, это оптимальная система, которая как раз решает стоящие перед российским образованием проблемы. Вероятно, и она не лишена изъянов, но нет предела совершенству.

Возвращаясь с германских просторов в нашу реальность, давайте признаем очевидное: плох не сам ЕГЭ, а то, во что он превратился. Проблема не в форме экзамена, а в его содержании и методологии. И, наконец, нужно понять, что хочет государство от современного выпускника школы – гармонично развитую личность или уверенного проставителя галочек в клеточки, способного, подобно игроку в «Кто хочет стать миллионером», интуитивно попадать пальцем в нужный ответ? Глядя на государственную политику последних лет, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

Константин Калиниченко

Теги: #егэ #образование #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 165 человек
13.06.2024, 17:580 За кражу денег с банковского счета будут судить 18-летнего псковича 13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет 13.06.2024, 17:540 Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области 13.06.2024, 17:530 День памяти Римского-Корсакова пройдет в его усадьбе 22 июня
13.06.2024, 17:460 Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа 13.06.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 июня 13.06.2024, 17:450 Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе 13.06.2024, 17:420 Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных»
13.06.2024, 17:400 Начались строительные работы для догазификации островской деревни Карпово  13.06.2024, 17:390 Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 13.06.2024, 17:350 Двух иностранцев выдворят за пределы России за нахождение в Себежском районе без документов 13.06.2024, 17:310 Пригласительные на места в партере на хоровом фестивале в Пскове закончились
13.06.2024, 17:301 Экс-член псковского «Яблока» Жилинский** получил очередной штраф за непредоставление отчетов 13.06.2024, 17:271 Кто хочет стать абитуриентом? 13.06.2024, 17:150 Дорожки размечают на территории бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 13.06.2024, 17:140 Почти тысячу книг передали жители Пскова для сельских библиотек
13.06.2024, 17:050 Лимонад, конкурсы и подарки: музыкально-спортивный фестиваль Viki Fest прошел в Пскове 13.06.2024, 17:000 Дачного вора задержали с поличным в Палкинском районе 13.06.2024, 17:000 Онлайн-брифинг об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области». ВИДЕО 13.06.2024, 16:540 Хиты Creep и Аmeno исполнят на хоровом фестивале в Псковском кремле
13.06.2024, 16:490 Итоги дополнительного конкурса проектов ТОС в Пскове подвел Борис Елкин 13.06.2024, 16:450 Свободолюбивую воровку в Великих Луках отправили за решётку 13.06.2024, 16:380 Конвенция о правовой помощи в отношениях Украины с государствами–участниками СНГ прекратила свое действие 13.06.2024, 16:250 Молодой человек в Невеле попался на краже мопеда и велосипеда
13.06.2024, 16:130 Статуэтки ручной работы получат обладатели приза «Мое открытие» на опен-эйре «Добрый рок» 13.06.2024, 16:070 400 экоуроков провели для школьников Псковской области за учебный год - Сергей Елизаров 13.06.2024, 16:030 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля 13.06.2024, 15:540 Центробанк рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле
13.06.2024, 15:400 Землянику и «лисички-клопики» собирают в лесах Псковской области 13.06.2024, 15:270 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» 13.06.2024, 15:220 «Величие пространства впечатляет»: сцену для хорового фестиваля поставили в Псковском кремле 13.06.2024, 15:180 Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Псковской области
13.06.2024, 15:060 В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз 13.06.2024, 14:530 «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? ВИДЕО 13.06.2024, 14:520 Светофор на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове отключат 18 июня 13.06.2024, 14:360 18 серебряных слитков нашли псковские таможенники в багаже украинца
13.06.2024, 14:332 Гигантские слизни заполоняют Петербург. ФОТО 13.06.2024, 14:270 Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду? 13.06.2024, 14:190 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины» Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова. ВИДЕО 13.06.2024, 14:130 Знакомиться на Госуслугах готовы только 25% псковичей — опрос
13.06.2024, 13:570 Завершился капитальный ремонт зданий в лагере «Истоки» в Печорском районе 13.06.2024, 13:481 Бывший зампредседателя правительства России отдал мошенникам 13 млн рублей 13.06.2024, 13:370 Великолучанин украл деньги из обувной коробки знакомой и отправился под суд 13.06.2024, 13:325 Кровь на асфальте
13.06.2024, 13:250 Способ избежать переплат при оплате отдыха назвали псковичам 13.06.2024, 13:180 Жители области могут поддержать Псков в конкурсе на звание культурной столицы России 13.06.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? 13.06.2024, 13:000 Секреты оптимизации расходов на электроэнергию раскроют псковскому бизнесу
13.06.2024, 12:580 Влюблённые в небо 13.06.2024, 12:490 Новый российский смартфон протестировали в лаборатории МегаФона 13.06.2024, 12:470 В производственный цех Пушкиногорского маслосырзавода требуются специалисты 13.06.2024, 12:380 Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове
13.06.2024, 12:380 Создавшим нарколабораторию в Порховском районе грозит пожизненное заключение 13.06.2024, 12:260 Итоги проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» подведут в пресс-центре ПЛН 13.06.2024, 12:200 Обучение в ПсковГУ станет дороже на 4,5% 13.06.2024, 12:150 Санкции против Мосбиржи ускорят переход туротрасли на расчеты в нацвалютах - АТОР
13.06.2024, 12:120 Обнародованы предварительные результаты трех спортивных полетов аэронавтов в Великих Луках 13.06.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 13.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 июня 13.06.2024, 11:550 Несостоявшийся резидент «Моглино» заплатит в бюджет области 5 млн рублей
13.06.2024, 11:470 Артиллерийский снаряд нашли в палкинской деревне Елизаветино 13.06.2024, 11:440 «Три мудреца»: Крах общественных институтов в России? 13.06.2024, 11:430 Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника 13.06.2024, 11:360 Жителя Порховского района лишили свободы за попытку убить знакомого двумя ножами
13.06.2024, 11:320 «Зверьё моё»: О помощи онкобольным животным. ВИДЕО 13.06.2024, 11:300 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня 13.06.2024, 11:180 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Великолукские Сусанины» Матвей Кузьмин и Анастасия Дроздова 13.06.2024, 11:040 Телеведущую Татьяну Лазареву* в России объявили в розыск
13.06.2024, 10:550 Ампельные петуньи и дихондры в новых вазонах украсили Псков 13.06.2024, 10:480 Великолучанин покинул исправительный центр ради свидания с девушкой и лишился свободы 13.06.2024, 10:310 Российский рынок акций открылся падением ведущих индексов 13.06.2024, 10:240 Псковичи стали призерами на чемпионате и Кубке России по таврелям
13.06.2024, 10:080 Фотофакт: «Арт-объект» под висячим мостом в Любятово 13.06.2024, 10:001 «Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости? 13.06.2024, 09:510 Chevrolet Lanos вспыхнул у трассы «Псков» после весеннего ДТП 13.06.2024, 09:450 Дом на две семьи горел в Себеже из-за неосторожности с огнем
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru