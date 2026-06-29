Археологические работы по определению границ памятников начнутся в Изборске 4 июля

Археологические работы в рамках исполнения поручения президента РФ «О кадастровом учете памятников федерального значения до 2030 года» начнутся в деревне Изборск с 4 июля. Об этом сообщили археологическое общество Псковской области «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: археологическое общество Псковской области

В ходе этих исследований уточнят границы территории объектов археологического наследия на территории Изборска и его ближайшей округи.

Главная задача специалистов – максимально точно определить реальные границы памятников археологии. Для этого на территории объекта закладываются шурфы – небольшие раскопы размерами от 1 до 2 квадратных метров.

️По завершении работ все шурфы рекультивируют (засыпят) с восстановлением дернового покрова.