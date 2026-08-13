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Боррелиоз диагностирован у трех детей в Псковской области после укусов клещей

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С начала сезона в Псковской области после укусов клещей диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трех детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. 

С 3 по 9 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 80 человек, в том числе 31 ребенок. Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 15 марта (в 2025 году – 10 марта). 

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:

  • Бежаницкий округ - 38;
  • Великолукский - 56;
  • Гдовский - 65;
  • Дедовичский - 77;
  • Дновский - 30;
  • Красногородский - 14;
  • Куньинский - 13;
  • Локнянский - 22;
  • Невельский - 104;
  • Новоржевский - 41;
  • Новосокольнический - 48;
  • Опочецкий - 115;
  • Островский - 47;
  • Палкинский - 9;
  • Печорский - 63;
  • Плюсский - 12;
  • Порховский - 64;
  • Псковский - 111;
  • Пустошкинский - 79;
  • Пушкиногорский - 47;
  • Пыталовский - 14;
  • Себежский - 25;
  • Струго-Красненский - 45;
  • Усвятский - 2;
  • Псков - 424;
  • Великие Луки - 305.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 10 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1870 человек) на 46,2% меньше, в том числе детей (536) – на 37,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 2754 человека, в том числе 701 ребенок.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 2 351 клещ (за неделю 76), из них 1785 снятых с людей, 566 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0,11% (2/1785);
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 28,18% (503/1785);
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,46% (44/1785);
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,02% (36/1785).

За январь-июль 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 4 695 человек, в том числе 283 ребенка, ревакцинировано 3 285 человек, в том числе 257 детей.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

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