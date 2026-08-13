Боррелиоз диагностирован у трех детей в Псковской области после укусов клещей

С начала сезона в Псковской области после укусов клещей диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трех детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
С 3 по 9 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 80 человек, в том числе 31 ребенок. Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 15 марта (в 2025 году – 10 марта).
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:
- Бежаницкий округ - 38;
- Великолукский - 56;
- Гдовский - 65;
- Дедовичский - 77;
- Дновский - 30;
- Красногородский - 14;
- Куньинский - 13;
- Локнянский - 22;
- Невельский - 104;
- Новоржевский - 41;
- Новосокольнический - 48;
- Опочецкий - 115;
- Островский - 47;
- Палкинский - 9;
- Печорский - 63;
- Плюсский - 12;
- Порховский - 64;
- Псковский - 111;
- Пустошкинский - 79;
- Пушкиногорский - 47;
- Пыталовский - 14;
- Себежский - 25;
- Струго-Красненский - 45;
- Усвятский - 2;
- Псков - 424;
- Великие Луки - 305.
Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
По состоянию на 10 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1870 человек) на 46,2% меньше, в том числе детей (536) – на 37,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 2754 человека, в том числе 701 ребенок.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 2 351 клещ (за неделю 76), из них 1785 снятых с людей, 566 – из объектов окружающей среды.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,11% (2/1785);
- иксодовым клещевым боррелиозом – 28,18% (503/1785);
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,46% (44/1785);
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,02% (36/1785).
За январь-июль 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 4 695 человек, в том числе 283 ребенка, ревакцинировано 3 285 человек, в том числе 257 детей.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.