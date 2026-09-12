День памяти великого князя Александра Невского отмечают 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, православные верующие празднуют день памяти перенесения святых мощей благоверного великого князя Александра Невского.

Александр Невский — один из наиболее известных русских князей и полководцев XIII века. Он прославился победами над шведскими и немецкими войсками, в том числе в Невской битве и Ледовом побоище. В 1547 году князь был причислен Русской православной церковью к лику святых.

Сам праздник связан с перенесением мощей князя из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году по указу Петра I. Мощи были торжественно доставлены в Александро-Невскую лавру.

В день памяти святого князя, сегодня, в одноименном воинском храме Пскова пройдет престольное торжество. В 9:00 начнется божественная литургия, после которой пройдет крестный ход вокруг храма.

После службы у стен храма развернется ярмарка осенних даров и рукоделия, а также состоится концерт с участием духового оркестра, хора храма и солиста Вячеслава Рахмана.

В Пскове с именем Александра Невского связаны памятные места. Памятник князю установлен на горе Соколиха — монумент посвящен победе русских войск в Ледовом побоище. Еще один памятник Александру Невскому находится в деревне Самолва Гдовского района, недалеко от места предполагаемого сражения на Чудском озере.