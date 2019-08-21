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Спорт

Юноши «Псков-747» остановились в шаге от финала России

22.08.2019 10:55|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге завершился отборочный этап первенства России по футболу среди юношей возрастной категории U-16, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола. Воспитанники ФК «Псков-747», которых тренирует Андрей Дмитриев, заняли четвертое место. В матче за «бронзу» псковичи уступили по пенальти (основное время завершилось вничью 1:1) петербургской «Звезде». Таким образом, «Псков-747» остановился в шаге от попадания на финал России. Согласно регламента, на данном турнире разыгрывались три путевки в дальнейший этап соревнований.

Отметим, что организаторы соревнований признали Ивана Михайлова (Псков-747) лучшим защитником зонального этапа первенства России МРО «Северо-Запад» по футболу среди юношей 2003 года рождения. 

Теги: #псков-747 #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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