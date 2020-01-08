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Спорт

Власти Псковской области окажут поддержку школе гребли «Ника» в приобретении тренажеров

21.01.2020 21:00|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области окажут поддержку школе олимпийского резерва «Ника» в приобретении тренажеров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Напомним, сегодня, 21 января, воспитанники школы олимпийского резерва «Ника» получили 18 новых спортивных лодок. Специализированный инвентарь губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал юным гребцам и их тренерам, посетив сегодня учреждение. Во время визита его сопровождал руководитель администрации Пскова Александр Братчиков.

В августе прошлого года на личном приеме граждан с просьбой об обновлении материально-технического оснащения гребной базы к главе региона обратился тренер учреждения.

Спортсмены получили учебные одиночные байдарки, каноэ, тренировочные лодки для гребного спорта, а также 3 гоночных лодки. На их приобретение из средств муниципального бюджета выделено порядка 1,5 млн рублей.

Глава региона поинтересовался, насколько теперь обновлено спортивное оборудование. Директор спортивной школы Константин Чижов сообщил, что в настоящее время на 40% заменены байдарки, на 30% — лодки для академической гребли.

Михаил Ведерников прошел по территории гребной базы, оценил условия, в которых занимаются воспитанники школы.

Губернатор посетил спортивный и тренажерный залы, где в тот момент шел учебный процесс. Директор спортивной школы Константин Чижов рассказал о достижениях своих спортсменов и планах по участию в соревнованиях. Он обратил внимание, что в настоящее время собственными силами ведется ремонт тренажерного зала, но специализированных тренажеров для занятий не хватает. Глава региона пообещал, что региональные власти окажут школе поддержку в этом вопросе и новые тренажеры будут приобретены. Глава региона попросил руководство школы подготовить перечень необходимого оборудования.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что в этом году за счет регионального бюджета школа получит еще две профессиональные лодки, которые позволят псковским гребцам участвовать в чемпионатах и первенствах международного уровня. Ранее по решению губернатора воспитанникам школы была приобретена форма для участия в соревнованиях.

«В течение трех лет мы постараемся закрыть потребность школы в инвентаре, чтобы все лодки были не старше 3-х лет. Спортивные навыки надо нарабатывать на тех же лодках, что и ваши соперники. Сделаем все, чтобы вы занимались в достойных условиях», — заметил глава региона.

В завершении общения он вручил благодарственные письма ведущим тренерам учреждения Сергею Николаеву и Михаилу Самарину. «Спасибо, что переживаете за спорт, вкладываете так много усилий и терпения в воспитание псковских гребцов», - заметил он.

Напомним, что существующее здание гребной базы было ведено в эксплуатацию в 1987 году. На базе детско-юношеской спортивной школы развиваются сразу несколько видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, биатлон, лыжные гонки. А с этого года к ним добавились баскетбол и парусный спорт. В школе спортивную подготовку проходят около 450 человек. Все занятия проводятся бесплатно. 

В прошлом году два спортсмена выполнили норматив мастера спорта России, необходимые документы в стадии оформления в Минспорте России. Кроме того, подготовлено семь кандидатов в мастера спорта, 25 спортсменов первого разряда. Псковские гребцы только за прошлый год завоевали 23 медали первенств России и Всероссийских соревнований по гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ.

Теги: #гребной спорт #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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