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Спорт

Юноши «Псков-747» сыграли на турнирах в Минске

10.02.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

В начале февраля юношеская команда «Псков-747», игроки 2005 года рождения, принимала участие  в  международном турнире «Minsk Cup 2020». За победу на соревнованиях в Минске боролись 16 футбольных команд возрастной категории U-15 из Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и Беларуси. Псковичи под руководством тренера Антона Расторгуева заняли итоговое 11-е место, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации  футбола.

Младшие одноклубники «Псков-747», игроки 2008 года рождения, приняли участие в турнире «Наше Будущее-2020».  Кубок разыграли 36 команд возрастной категории U-12  из Беларуси, Италии, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины. Ведомая Сергеем Степановым команда из Пскова заняла 8-е место.

Оба турнира проходили в минском футбольном манеже.

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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