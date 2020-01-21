Спорт

Юноши «Псков-747» сыграли на турнирах в Минске

В начале февраля юношеская команда «Псков-747», игроки 2005 года рождения, принимала участие в международном турнире «Minsk Cup 2020». За победу на соревнованиях в Минске боролись 16 футбольных команд возрастной категории U-15 из Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и Беларуси. Псковичи под руководством тренера Антона Расторгуева заняли итоговое 11-е место, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола.

Младшие одноклубники «Псков-747», игроки 2008 года рождения, приняли участие в турнире «Наше Будущее-2020». Кубок разыграли 36 команд возрастной категории U-12 из Беларуси, Италии, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины. Ведомая Сергеем Степановым команда из Пскова заняла 8-е место.

Оба турнира проходили в минском футбольном манеже.