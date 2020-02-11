Спорт

Определены все участники детского футбольного марафона «Чернево 2020»

Определены все участники детского футбольного марафона «Чернево 2020», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

15 февраля играют: «Чайка-Юность» (Гдов) двумя составами, команда из республики Беларусь «Лиозно», пушкиногорские «Святогорец» и «Мечта», команда «Амкал» из Пскова, Псковский район представлен футболистами Середки, команда города Палкино, ребята из поселка Ямм и «Молния» из города Печоры.

В турнире девочек примут участие команды гдовской «Чаечки», хозяева турнира - девочки из Чернево и юные футболистки города Палкино.

16 февраля пройдет турнир более юных футболистов и футболисток. Среди девочек участвуют команда «Чаечка» (Гдов), псковская «Спарта» и футболистки Лицея №4 города Пскова.

Команды мальчиков, которые сыграют на турнире: «Чайка-Юность» (Гдов), «Динамо» из города Сланцы, двумя составами приедут ребята из псковской команды «Стрела», команда «Спарта» (Псков), команда Псковского района, ребята из Ветвеницкой школы Гдовского района и впервые - команда «Кристалл-Алавия», которая представляет город Пустошку.

Начало игр - в 9.00.