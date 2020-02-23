Спорт

Звезда «Универа» Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок по художественной гимнастике

Звезда сериала «Универ», российская актриса и мастер спорта по художественной гимнастике Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок, занимающихся в МБУ «СШ «Гармония». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, одобрительные слова в адрес псковских гимнасток Мария Кожевникова произнесла 28 февраля во время посещения спортшколы губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ Александром Брыксиным.

«Какие вы все красавицы. Какие вы молодцы, - сказала спортсменкам Мария Кожевникова. - Хочу, чтобы и спортзал у вас был самым красивым! Желаю вам и дальше развиваться в спорте! Любите гимнастику!».

На мероприятии Мария Кожевникова присутствовала со своим отцом, хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта СССР Александром Кожевниковым.

«По-моему, художественная гимнастика лучше хоккея. Извините, Александр Викторович», - добавила актриса.

Напомним, 28 февраля Михаил Ведерников и Александр Брыксин посетили спортшколу «Гармония», чтобы выявить, какие меры поддержки необходимы для художественной гимнастики в Псковской области, и подарили школе соответствующий спортивный инвентарь.