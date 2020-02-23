Спорт

Псковские спортсменки представят область на Всероссийском финале по футболу в Щелково

В Вологде завершился межрегиональный финал Северо-Западного федерального округа в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, в финале определились победители и призеры в различных возрастных категориях.

В соревнованиях участвовали 8 команд (мальчики и девочки), которые представляли Псковскую область.

В возрастной группе девочки 2004-2005 года рождения первое место занял «Псковский педагогический комплекс». Анастасия Ганюшкина (Псков) признана лучшим вратарем турнира.

В возрастной группе девочки 2006-2007 года рождения победителем стала школа из поселка Кунья. Анастасия Голубева стала лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того мальчики «СОШ №2 Дедовичи» стали дважды бронзовыми призерами соревнований в Вологде в возрастных категориях 2004-2005 и 2008-2009 года рождения.

Победители, «ППК» и «СОШ поселка Кунья», представят Псковскую область на Всероссийском финале, который стартует 22 марта. Соперниками псковских футболистов станут более 100 команд со всей страны.

Турнир по традиции пройдет в подмосковном Щелково.