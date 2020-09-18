Спорт

Алексей Севастьянов: Я человек эмоциональный, но это футбол

Заместитель генерального директора ФК «Псков» Алексей Севастьянов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета «Межрегионального объединения федераций футбола (МРО) "Северо-Запад"» по эпизоду в матче с новгородским «Электроном».

Напомним, решением КДК он дисквалифицирован на 10 матчей чемпионата по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад».В протоколе матча между командами «Псков» - «Электрон», состоявшегося 12 сентября в Великом Новгороде, указано, что «представитель команды "Псков" Алексей Севастьянов в течение игры, находясь на трибуне, многократно нецензурно оскорблял судейскую бригаду».

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«Стоит признать, что допущенные мною эмоции в матче 12 сентября были избыточными. Но при этом нужно отметить кое-что, что осталось за рамками сухих и необъективных формулировок, - отметил Алексей Севастьянов Псковской Ленте Новостей. - Во-первых, КДК взял за основу только одну точку зрения - протокол судьи. Не были приняты во внимание ни видеозаписи эпизода, ни отметки инспектора матча, ни позиция клуба. При этом я подчеркну, что никакого физического давления, тыканий пальцем в грудь и толчков плечом в адрес арбитра я не допускал. Он, возможно, был бы рад, если бы я перешел эту черту, но моя задача была не в этом».

«Да, я высказал все, что думаю о нем и его действиях, и имею на это право. В третьей лиге на матчах работают совсем юные арбитры. Конкретно в игре 12 сентября нашу команду оставили в меньшинстве уже на 9-й минуте. Это была ошибка судьи. Не первая подобная ошибка молодого судейского корпуса в наш адрес с начала сезона», - заметил Алексей Севастьянов.

«Мы сегодня строим новую команду, это сложный и дорогостоящий процесс. И не хочется, чтобы наша команда была наглядным материалом для повышения квалификациии молодых арбитров. Своих проблем хватает, - отметил он. - Каждый раз, выходя со стадиона, мы слышим от официальных представителей судей и инспекторов - "ну извините" за судейство. Ну хватит уже извиняться, вы судить научитесь! Мы-то исполним наказание КДК, а вот к судьям, поверьте, никаких особых санкций не применят. Хотя, как мне известно, главный судья матча от 12 сентября получил от инспектора неудовлетворительную оценку за работу. О таком нужно говорить, с этим нужно бороться».

«Я человек эмоциональный, но это футбол. Это здоровые эмоции», - заключил Севастьянов.