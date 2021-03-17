ФОКОТ за 36 млн рублей хотят построить в Стругах Красных

Ключевые вопросы экоповестки обсуждают эксперты в Пскове

В Дедовичах продолжаются работы по обустройству парка отдыха с прудом

Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков

Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес