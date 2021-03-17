ФОКОТ за 36 млн рублей хотят построить в Стругах Красных

Извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Стругах Красных размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
В состав объекта физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа включены:
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 415 300 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Заказчиком выступает ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства».
Заявки принимаются до 25 марта.
Срок выполнения работ - до 31 августа 2021 года.