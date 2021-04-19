Спорт

Юные футболисты из Печор выступят в финале всероссийского турнира в Москве

Юные футболисты из Печор получили путевку в финал соревнований по мини-футболу, который состоится 22-23 мая в Москве. Они стали победителями состязаний III всероссийского турнира среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «‎Игра твоей мечты», который проходил с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает «‎Печорская правда».

Фото здесь и далее: «‎Печорская правда»

Псковскую область на соревнованиях представляли воспитанники печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Всего на первом этапе за путевку на финал в Москву боролись восемь команд, представляющих регионы Северо-Запада. В каждой команде было по десять игроков в возрасте от 12 до 16 лет.

Печеряне на соревнованиях поднялись на верхную ступень пьедестала. В составе команды успеха добились Константин Спиридонов, Дмитрий Кудрявцев, Роман Чернов, Денис Ефимов, Егор Гейзер, Корнилий Корсаков, Максим Вершинин, Даниил Титенок, Андрей Шумский и Александр Бойко.

Тренирует футболистов Виктор Вальчишен. В составе печорской делегации также была старший воспитатель Татьяна Карпушкина.