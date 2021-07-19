Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе из лука

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области стали победителями и призерами первенства России по стрельбе из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Соревнования проходили в городе Орле с 15 по 21 июля. В личном зачете в блочном луке среди участников до 21 года победу одержала мастер спорта России Ника Снеткова. В личном зачете в группе «Блочный лук. Девушки до 18 лет» серебряным призером ста ла Милана Мурзина. В смешанной команде в блочном луке серебряными призерами первенства России названы Милана Мурзина и мастер спорта России по стрельбе из лука Игорь Николаев.

«Поздравляем спортсменов и тренеров Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова с высокими результатами!» - добавили в региональном Центре спортивной подготовки.