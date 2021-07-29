Спорт

Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак принял участие в торжественном открытии пришкольного стадиона в Стругах Красных 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С открытием нового объекта жителей поселка поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что это один из 11 стадионов, которые отрываются ПАО «Газпром» в регионе.



«Спортивная пришкольная инфраструктура требует большого внимания, - подчеркнул он. - Это замечательная площадка! Призываю бережно к ней относиться. Уверен, здесь родится не один олимпийский чемпион», - подчеркнул губернатор.

К поздравлениям присоединился первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, указавший на символичность того, что стадион появился именно на том месте, где раньше располагалась спортплощадка одного из предприятий. «Очень важно, что сюда возвращается спортивная жизнь», - подчеркнул он и добавил, что партия «Единая Россия» поддерживает эту инициативу. Андрей Турчак поблагодарил компанию «Газпром» и выразил уверенность, что новый стадион будут посещать люди разного возраста, в том числе и старшего поколения.



«"Газпром" - это и внимательное отношение к молодежи и здоровому образу жизни. Сделаем так, чтобы в каждом муниципальном образовании было подобное спортивное ядро», - резюмировал он и анонсировал, что в следующем году в районе откроют еще один стадион.

«Очень здорово, что такие объекты появляются в наших районных центрах, - обратился к жителям поселка председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. - Сегодня появляется возможность для занятий спортом у ребят и взрослых, которые проживают в сельской местности». Он подчеркнул, что это результат успешной работы губернатора и компании «Газпром», пожелал всем здоровья и новых спортивных достижений.



Представитель ПАО «Газпром» Алексей Кравченко рассказал, что в рамках в программы компании в регионе появится 11 таких пришкольных стадионов, этот уже 9-й. «Оставшиеся два стадиона завершаем на следующей неделе», - сказал он. Алексей Кравченко выразил уверенность, что открытый сегодня стадион станет центром притяжения и даст мощный импульс для занятий спортом. Затем он вручил памятный ключ от стадиона заместителю директора местной спортивной школы. Также школа получит комплект из 15 мячей и современный телевизор.



«Занимайтесь спортом, будьте в спорте!» - пожелал Алексей Кравченко.

Глава района Александр Волков поблагодарил Михаила Ведерникова, Андрея Турчака и «Газпром» за реализацию этого проекта. «Уверен, площадка позволит добиваться определенных спортивных успехов, повышать спортивный уровень. Жители по достоинству оценят это спортивное сооружение», - отметил он.





В мероприятии также участвовали депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, депутат регионального парламента Геннадий Григорьев и исполняющий обязанности председателя областного комитета по спорту Елена Чернышева.



Стадион возведен в рамках социальной программы «Газпром – детям» ПАО «Газпром». Спортивный объект включает футбольную площадку, беговую дорожку, площадки для игры в баскетбол и волейбол, прыжков в длину, а также для занятий воркаутом.