Спорт

Новый подрядчик начал строительство ФОКОТа в Псковском районе

Подрядная организация ООО «ИСП Групп» начала работы на стройплощадке ФОКОТа в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В Псковской области в этом году запланировано строительство семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов), в том числе в Псковском районе.

Спортивный комплекс в деревне Писковичи построят на территории школы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На объекте планируют оборудовать беговые дорожки, установить различные спортивные снаряды, футбольное поле и другие спортивные площадки.

Срок окончания работ - третья декада декабря 2021 года.

Возведение спортивного объекта находится на личном контроле главы Псковского района Натальи Федоровой. Кроме этого, ход строительных работ постоянно контролирует первый заместитель главы администрации муниципального образования Святослав Колинко.

Ранее сообщалось, что для определения нового подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа объявляли аукцион. Первая попытка для спортивного объекта окончилась неудачей – подрядчик оставил его.