Спорт

Сквер со скейт-парком обустроят на Завеличье до 30 июня

Территорию сквера на улице Никольской на Завеличье благоустроят до 30 июня 2022 года. Здесь будет оборудована площадка скейт-парка, объект станет частью большого проекта по обустройству общественного пространства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Подрядная организация расчистит территорию от кустарника и мелколесья, произведет разбивку участка, организует песчаную подушку под установку спортивного оборудования.

Затем возведут элементы скейт-парка: модульные поверхности для катания, оборудование для радиусной разгонки, плазу со ступенями, снаряды для выполнения трюков – фанбокс с рейлом и боксом, мэнуал бокс с грайнд боксом и секции для флайбокса и спайна. При этом оборудование не будет требовать демонтажа в зимний период.

Подрядчик также проведет работу по устройству газонов, установит металлический навес и малые архитектурные формы.

Благоустройство проводится за счет субсидии из областного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей».

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В администрации отметили, что в Пскове планируется обустроить еще один скейт-парк в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.