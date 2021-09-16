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Спортсмены обсудили с губернатором проекты скейт-парков в Пскове и Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился со спортсменами региона. Главной повесткой встречи стали проекты скейт-парков в Пскове и Великих Луках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во встрече также приняли участие руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, глава города Великие Луки Николай Козловский (он присоединился по видеосвязи).

По словам главы региона, инициатива сделать в Псковской области скейт-парк принадлежит Николаю Козловскому. Кроме того, заметил Михаил Ведерников, просьбы о создании такого парка поступали и от жителей региональной столицы.

«Изначально мы планировали уложиться в 5 млн, но сейчас посчитали, что если делать хороший, безопасный, интересный парк, то средств понадобится гораздо больше. И мы нашли такую возможность. Предварительно, сделан проект, но окончательное решение мы примем только после того, как обсудим его с вами. Мы делаем это для вас, делаем площадку, которая будет востребована и безопасна как для начинающих, так и для более опытных спортсменов», - обратился Михаил Ведерников к присутствующим на встрече спортсменам.

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Представители спортивного сообщества в свою очередь предложили свои коррективы в проекты. Так, псковичи предложили сделать объекты в парке не из бетона, а из фанеры. Свое предложение они аргументировали высокой травмоопасностью бетонного покрытия. Великолучане же отметили, что поддерживают идею создания именно бетонного парка. «Хорошо, сделаем, как вам будет удобнее», - сказал Михаил Ведерников.

Псковичи также попросили предусмотреть в парке дренажную систему. «Если на площадке нет дренажа, то площадка не работает большую часть года», - подчеркнул один из спортсменов.

Также поступило предложение предусмотреть в парках место, где спортсмены могли бы отдохнуть и укрыться от солнца. Спортсмены также отметили, что необходимо изменить конструкцию парка.

«Давайте договоримся так: определите, кто этим проектом будет заниматься. Главы городских администраций будут на связи, в течение ближайшего времени выясним, можно ли внести все эти изменения в проекты», - сказал Михаил Ведерников.

Борис Елкин добавил, что для создания двух скейт-парков желательно было бы уложиться в бюджет в 20 млн рублей.