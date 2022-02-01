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Спорт

Спортивную дирекцию встречи воздухоплавателей сформировали в Великих Луках

02.02.2022 17:31|ПсковКомментариев: 0

Спортивную дирекцию 26-й международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет с 11 по 17 июня, сформировали в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так спортивным директором назначили рязанского воздухоплавателя Александра Маврина. Кроме того, членами спортивной дирекции станут заместители главного судьи Евгений Жохов и Сергей Домени, заместитель главного судьи по безопасности Лев Маврин, скорер Илона Гизатуллина, Анатолий Рагулин, шар-пилот Александр Буранцев и главный измеритель Дамир Менгазетдинов.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. Мероприятие проводится с санкции федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Фестиваль организовала региональная федерация воздухоплавательного спорта при поддержке администрации Псковской области и администрации города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи одиннадцатый год подряд выступает ПАО «Газпром».

Теги: #великие луки #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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