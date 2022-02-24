Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги чемпионов должен пройти 28 мая, уточняет ТАСС.
Напомним, 24 февраля группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой о перенесении финала Лиги чемпионов из Петербурга.
Финал Лиги чемпионов УЕФА – 2021/22, который состоится 28 мая 2022 года, планировалось провести на «Газпром Арене». Стадион построили перед чемпионатом мира – 2018 на месте бывшего стадиона имени Кирова, где проходили матчи футбольного турнира Олимпийских игр 1980 года.