Спорт

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Финал Лиги чемпионов УЕФА – 2021/22, который состоится 28 мая 2022 года, планировалось провести на «Газпром Арене». Стадион построили перед чемпионатом мира – 2018 на месте бывшего стадиона имени Кирова, где проходили матчи футбольного турнира Олимпийских игр 1980 года.

Напомним, 24 февраля группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой о перенесении финала Лиги чемпионов из Петербурга.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Мне все равно

Нет, не верю госпропаганде

Не верю в реальность перспективы большой волны беженцев

Не готов, так как не хочу пускать в свой дом незнакомцев

Да, готов. Это же наш братский народ

Не готов, поскольку они должны решать свои проблемы самостоятельно

Я готов, но не располагаю достаточной для этого жилплощадью

Нет, не готов. Считаю, что беженцы должны жить в специальных лагерях

Конечно. У меня есть все необходимое для этого

Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе

Две тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса собрали в Псковской области

Андрей Турчак анонсировал открытие нового направления волонтерской помощи на Донбассе

На Украине объявили всеобщую мобилизацию

В США отменили выступление одного из создателей псковского «Крещендо»

Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского по переговорам

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Украина потеряла контроль над районом на границе с Крымом

Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России

Президент России назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове

Латвия прекратит выдавать визы россиянам

Более двух тонн гуманитарного груза собрали в Псковской области для беженцев из Донбасса

Андрей Маковский: Россия никогда не будет страной-изгоем

Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты

Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину

Антон Минаков: Военная спецоперация в Донбассе — часть большого плана

Олег Брячак: Ситуация стабилизируется, когда в Донбасс войдут наши миротворцы

Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе

Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро

Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины

Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе

Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО

Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»

Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины

Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу

Военное положение введено на всей территории Украины

Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

СМИ сообщают о взрывах в городах Украины

Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

«Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России

Большинство россиян поддерживают решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Андрей Турчак - Донбассу: Мы всегда рядом. ВИДЕО

Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке

Центры поддержки беженцев из Донбасса предложили открывать в приемных «Единой России»

Совфед дал согласие президенту на использование вооруженных сил за рубежом

Владимир Путин попросил у Совфеда разрешение использовать армию за рубежом

Артур Гайдук о признании Россией ДНР и ЛНР: Я все еще надеюсь, что это просто политические игры

Игорь Савицкий: Признание независимости ДНР и ЛНР - шаг к миру

Армен Мнацаканян назвал своевременной мерой признание ДНР и ЛНР

Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь

Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области

Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса

При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев

Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов

Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР

Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР

Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне

Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР

Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР

В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР

Андрей Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин

Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос

Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР

Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса

Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса

Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации

Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни

МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей

Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции

СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию

Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию

На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме