Спорт

В Пыталово провели мастер-класс по воркауту

Третий выездной мастер-класс по воркауту провели в Пыталово представители спортивного движения Street Workout Pskov. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

«Спортсмены рассказали об истории воркаут-движения и о трезвости, показали различные упражнения и элементы на спортивной площадке, также провели небольшую тренировку. Встреча с ребятами из Пыталово была одной из самых бодрых и веселых», — отметил Виталий Дидыч.

В мероприятии приняли участие более 100 молодых ребят от 14 лет и старше, а также дети сотрудников ОСП УФССП России по Псковской области.

Виталий Дидыч поблагодарил администрацию Псковской области и администрацию Пыталово за предоставленную возможность провести мастер-класс для молодого поколения. «Также выражаем благодарность учителям школы за теплый прием», — добавил он.

Выездные мастер-классы по воркауту также состоятся в Невеле, Великих Луках, Себеже и Гдове. Их уже провели в Стругах Красных и в Новоржеве.

Смотрите также Псковские воркаутеры проведут выездные мастер-классы в районах

Все желающие присоединиться к мастер-классу могут обратиться к Виталию Дидычу по телефону +7 (911)-881-65-77. Также можно написать на e-mail: workout.pskov@gmail.com.

Проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».