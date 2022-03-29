Спорт

Воркаутеры опубликовали видеоролик о мастер-классе в Новоржеве

Видеоролик о втором выездном мастер-класс по воркауту в Новоржеве опубликовали в группе регионального спортивного движения Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

«Держите новый бомбезный видеоролик со второго выездного мастер-класса по воркауту в Новоржеве. Впереди еще много интересных видео с подобных мероприятий, так что следите за новостями», — говорится в сообщении.

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Напомним, проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуют с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».